تلقى مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، صدمة كبيرة بعد قيام أحد الفنادق الملاصقة لاستاد القاهرة الدولي بإلغاء حجز الغرف المخصصة للمنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا للفرق والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10وحتى 16 فبراير المقبل.
وحاول "التهامي" التواصل مع مسؤولي الفندق بهدف الحصول على بعض من الغرف لاسيما أنهم أرسلوا اسم وسعر الفندق لمسؤولي الاتحاد الإفريقي والذين وافقواعلى العرض وتم اعتماده.
ويأمل مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة في حل الأزمة خلال الساعات المقبلة خصوصًا أن البطولة على مشارف الإنطلاق حيث ستصل أولى الوفود يوم 6 فبراير المقبل.
الجدير بالذكر أن مصر حصلت على استضافة البطلولة بعد منافسة شرسة مع كل من أوغندا، وجنوب أفريقيا، وموريشيوس.
كانت هذه تفاصيل خبر فندق الإقامة يضع "الريشة الطائرة" في ورطة بسبب إلغاء حجوزات بطولة إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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