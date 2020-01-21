الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للقاء النجم الساحلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر إقامتها الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين أمس واليوم؛ لالتقاط الأنفاس قبل العودة للتدريبات غدا؛ استعدادا لمواجهة بطل تونس.

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