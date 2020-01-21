تدريبات خاصة للتسديد على المرمي في الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ووضع مرمى أمام كل مجموعة للتسديد على الحراس الثلاثة محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي فيما أدى محمد ابو جبل تدريباته تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى. مجموعة للتسديد على الحراس الثلاثة محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي فيما أدى محمد ابو جبل تدريباته تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى. يستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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