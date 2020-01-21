تحت شعار "الطريق الى طوكيو" مصر تستضيف كأس العالم للخماسى الحديث

أعلن الاتحاد المصري للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ، استضافة مصر لفعاليات بطولة كأس العالم للخماسى الحديث "ضمن التصفيات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020" والتي ستنطلق فعالياتها في الفترة من 26 فبراير حتي الأول من مارس المقبل، والتى سوف تقام على ملاعب نادي بلاتينيوم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
ومن المتوقع أن يشارك في البطولة حوالى 500 لاعب ولاعبة ومدرب وإدارى من 40 دولة حيث أكدت 30 دولة حتى الآن مشاركتها من خلال التسجيل الرسمى لموقع الإتحاد الدولى للعبة وهم الأرجنتين ، النمسا ، بيلاروسيا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا، بريطانيا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، بولندا ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، أوكرانيا ، أوزباكستان ، ومصر "البلد المضيف".
صرح المهندس شريف العريان بان الاتحاد عقد مع اللجنة المنظمة عدة اجتماعات تنسيقية والأستاذ هاشم يس المدير التنفيذى للإتحاد ومنسق عام البطولة ، والكابتن على عاصم مديـر البطـولة للوصول لآخر المسـتجدات لتجهيز ملاعب البطولة بنادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس وتذليل كافة العقبات وإتخاذ كافة الأجراءات والموافقات الأمنيةلتأمين الدول المشاركة بالبطولة ، و كذلك استعدادات المنتخب المصرى الذى يشارك بـ 12 لاعب ولاعبة.
وأكد ، أن استضافة بطولة كأس العالم هو استمرار لسلسلة البطولات التي تستضيفها مصر في الخماسى الحديث ، حيث سيتم تنظيم بطولة العالم للشباب تحت 17 ، 19 سنة بالغردقة فى أكتوبر المقبل ، ولفت رئيس الاتحاد إلى أن هذه البطولات تدعم بقوة السياحة الرياضية في مصر، و تؤكد قدرات مصر التنظيمية على استضافة الأحداث الكبرى ورسالة للجميع أن مصر بلد الأمان والحاضنة لكافة الأشقاء والعالم اجمع.
وأشار شريف العريان ، إلى أن بطولة كأس العالم "ضمن البطولات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020" مما يجعل المنافسة شرسة لمنتخبنا الوطنى نظراً لقرب الإنتهاء من القائمة النهائية للتأهل لأوليمبياد طوكيو والذى سوف تعلن فى أول يونيو القادم بعد إنتهاء بطولة العالم للكبار والتى سوف تقام بالصين
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