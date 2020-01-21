طالب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، من سامي الشيشيني مدرب الفريق إعداد تقرير مباشر خلال التدريبات بتدوين مدى استجابة اللاعبين لفقرات التدريب الخاصة بالتسديد وأداء بعض الجمل الفنية. اللاعبين لفقرات التدريب الخاصة بالتسديد وأداء بعض الجمل الفنية. حرص كارتيرون على تسجيل التقرير لمعرفة النتيجة النهائية لكل لاعب ومدى استجابتهم للتدريبات. لكل لاعب ومدى استجابتهم للتدريبات. قام الشيشيني بتدوين أداء اللاعبين بشكل مباشر في تقرير على هامش التدريبات الجماعية اليوم. ويستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الجمعة المقبلة بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سامي الشيشيني يجهز تقريرًا عن أداء تدريبات لاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.