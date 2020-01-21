شاهد.. فرج عامر يكشف حقيقة رحيل ثنائي سموحة إلى الإسماعيلي

كشف محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن حقيقة رحيل ثنائي فريق سموحة لفريق الإسماعيلي خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري. نشر عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: "ًمحمود عزت ومحمود معاذ نجوم فريق سموحة مستمرين مع الفريق ولا أساس من الصحة لما يشاع بخصوص بيعها أو إعارتهم خلال الانتقالات الشتوية الحالية". عزت ومحمود معاذ نجوم فريق سموحة مستمرين مع الفريق ولا أساس من الصحة لما يشاع بخصوص بيعها أو إعارتهم خلال الانتقالات الشتوية الحالية". يبحث الداوريش الفترة الحالية عن دعم صفوف الفريق في مختلف المراكز ومنها خط الدفاع والظهير الأيسر والهجوم، ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل بالإسماعيلية في إياب دور الثمانية من البطولة العربية، وأنهى الدروايش مباراة الذهاب بالفوز بهدف من دون رد سجله محمد الشامي.

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