طبيب الأهلي يطمئن على حمدي فتحي ومحمد محمود

أجرى الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود؛ للاطمئنان على حالتهماوسير البرنامج العلاجي لهما.
كان محمد محمود قد أجرى جراحة الرباط الصليبي، في حينخضع حمدي فتحي لجراحة غضروف الركبة، حيث يتواصل طبيب الفريق مع الثنائي بشكل مستمر؛ للوقوف على كافة الأمور الخاصة بالبرنامج العلاجي الخاص بهما وسيره بشكل نموذجي.
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