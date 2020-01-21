طبيب الأهلي يطمئن على حمدي فتحي ومحمد محمود

أجرى الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود؛ للاطمئنان على حالتهما وسير البرنامج العلاجي لهما. وسير البرنامج العلاجي لهما. كان محمد محمود قد أجرى جراحة الرباط الصليبي، في حين خضع حمدي فتحي لجراحة غضروف الركبة، حيث يتواصل طبيب الفريق مع الثنائي بشكل مستمر؛ للوقوف على كافة الأمور الخاصة بالبرنامج العلاجي الخاص بهما وسيره بشكل نموذجي. خضع حمدي فتحي لجراحة غضروف الركبة، حيث يتواصل طبيب الفريق مع الثنائي بشكل مستمر؛ للوقوف على كافة الأمور الخاصة بالبرنامج العلاجي الخاص بهما وسيره بشكل نموذجي.

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