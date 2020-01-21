أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم للحكم محمود البنا إدارة مباراة اليوم بين بيراميدز والمقاصة فى الدورى الممتاز. إدارة مباراة اليوم بين بيراميدز والمقاصة فى الدورى الممتاز. يعاونه محمد محمود لطفى وخالد السيد.. وشاكر عبدالحليم حكمًا رابعًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود البنا حكمًا لبيراميدز والمقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.