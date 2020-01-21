نتيجة مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

تستعد العاصمة الإنجليزية لندن لاستقبال الديربي الكبير، والذي سوف يجمع على ملعب ستامفورد بريدج نادي تشيلسي بخصمه، آرسنال.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:15 بتوقيت القاهرة، 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر بي إن سبورتس 2.

ويحتل تشيلسي المرتبة الرابعة في البريميرليج، برصيد 39 نقطة، أما آرسنال فيتواجد في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

ومر الفريقان بجولة داكنة نهاية الأسبوع، حيث خسر البلوز على ملعب نيوكاسل بهدف دون رد، في إطار الجولة الثالثة والعشرين.

أما آرسنال فتعثر أمام الفريق الذي هزمه في الدور الأول شيفيلد يونايتد، بالتعادل الإيجابي على ملعب الإمارات بهدف في كل شبكة.

وتكمن أهم غيابات تشيلسي في الثنائي “ريسي جيمس” والجناح الأمريكي “كريستيان بوليسيتش.

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أما آرسنال فغياب “بيير إيمريك أوباميونج” سوف يكون بارزًا، بعد الطرد المباشر الذي تعرض له ضد كريستال بالاس.

آخر خمس لقاءات: تشيلسي ضد أرسنال

29 ديسمبر 2019: آرسنال 1-2 تشيلسي (الدوري الإنجليزي الممتاز)

29 مايو 2019: تشيلسي 4-1 آرسنال (نهائي الدوري الأوروبي)

19 يناير 2019: آرسنال 2-0 تشيلسي (الدوري الإنجليزي الممتاز)

18 أغسطس 2018: تشيلسي 3-2 آرسنال (الدوري الإنجليزي الممتاز)

24 يناير 2018: ارسنال 2-1 تشيلسي (كأس الرابطة)