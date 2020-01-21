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نتيجة مباراة السد والخور في الدوري القطري

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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يواجه نادي السد فريق الخور في إطار مباراة مؤجلة من الجولة السابعة من الدوري القطري، في قمة مباريات اليوم بالكرة القطرية.

ويستقبل الخور على ملعبه السد في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة بي إن المفتوحة.

ويتواجد الزعيم في المركز الثالث عبر لائحة ترتيب أندية الدوري القطري، برصيد 21 نقطة، أما الخور فمركزه العاشر برصيد تسع نقاط.

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ويسعى السد لتقليص الفارق مع ثنائي المقدمة الريان صاحب الـ28 نقطة، وكذلك الدحيل المتصدر برصيد 30 نقطة، وسيكون الانتصار وحده هو مطلب المدرب الإسباني “تشافي هيرنانديز”.

وسيخوض عيال الذيب المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الحصول على لقب كأس نجوم قطر، بتفوق ساحق على الدحيل في النهائي برباعية نظيفة.

يذكر أن آخر مباراة بين السد والخور عرفت تفوق بطل قطر بنتيجة ساحقة بواقع ستة أهداف مقابل هدفين، في ليلة تألق فيها أكرم عفيف مسجلاً هاتريك.

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