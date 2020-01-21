رياضة | مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع مدربه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع مدربه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اليوم أن مانشستر يونايتد وصل لمراحل متقدمة من المفاوضات مع خليفة المدير الفني النرويجي جونار أولي سولسكاير.

وقال ألفريدو بيدولا الصحفي الشهير اليوم أن نادي مانشستر يونايتد في محادثات متقدمة للغاية مع الأرجنتيني ماوريتسيو بوكتينيو لتولي القيادة الفنية للشياطين الحمر منذ بداية الموسم القادم.

وكان مانشستر يونايتد تعرض لخسارة جديدة أمام ليفربول في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز بثنائية فيرجيل فان دايك والفرعون المصري محمد صلاح .

ويستعد مانشستر يونايتد بقيادة مدربه جونار أولي سولسكاير لخوض مباراة قوية أمام بيرنلي في الجولة الرابعة والعشرين من البريمير ليج والمقرر انطلاقها غدا الأربعاء على ملعب أولد ترافورد.