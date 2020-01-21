رياضة | تفاصيل جلسات "كارتيرون" مع نجوم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسات "كارتيرون" مع نجوم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على عقد سلسلة من الاجتماعات مع لاعبيه لشرح طريقة لعب مازيمبي الكونغولي قبل لقائهما يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره مازيمبي مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ كارتيرون في تنفيذ خطة الاستعداد لمواجهة مازيمبي المقبلة بتنفيذ بعض التدريبات الفنية والخططية خلال التدريبات وعمل تقسيمة بين اللاعبين. Advertisements

وقبل التقسيمة شرح المدرب للاعبين طريقة اللعب والدور المطلوب من كل لاعب.

وحرص كارتيرون على متابعة التدريبات وتصحيح الأخطاء أول بأول للوصول للشكل المطلوب من كل لاعب.