رياضة | الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طلب نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، برفع الإيقاف عن حارسه قبل مواجهة النادي الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد موقع "فووت 24 التونسي" أن الفريق الساحلي تقدم بإلتماس إلى مسؤولي الكاف، لرفع الإيقاف عن الحارس مكرم البديري، بعد طرده في مباراة الهلال الأخيرة، لعدم وجود حراس بديلة في مباراة الفريق أمام الأهلي، بالجولة المقبلة.

وأضاف الموقع، أن قائمة الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لأبناء سوسة، ستشهد وجود أشرف كرير فقط كحارس مرمى وبدون أي بدائل وهو ما يعد بالأزمة والضربة القوية على الإدارة الفنية.

وتابعت: "الكاف رفض الالتماس الذي تقدم به رضا شرف الدين رئيس النادي، ولم يتم إرسال أي تأكيد حتى الآن برفع الإيقاف عن الحارس، وهو ما يعني أن الفريق الساحلي سيرتضى بالأمر في النهاية".

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وكان البديري، تعرض للطرد في اللحظات الأخيرة من مباراة فريقه أمام الهلال السوداني، في العاصمة أم دُرمان بالسودان، بالمباراة التي فاز بها فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره النجم الساحلي، مساء الأحد على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز من أجل تجديد آماله في الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يحل النجم الساحلي في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط والهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط وأخيرًا بلاتينيوم الزيمبابوي برصيد نقطة وحيدة.