رياضة | فرج عامر يكشف موقفه من رحيل ثنائي سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يكشف موقفه من رحيل ثنائي سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن قرارهم بشأن رحيل محمود عزت ومحمود معاذ لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن رحيل الثنائي وتلقيهم بعض العروض من أندية في الدوري.

وكتب عامر عبر حسابه على فيسبوك:

"محمود عزت ومحمود معاز نجوم فريق سموحة مستمرين مع الفريق ولا اساس من الصحة لما يشاع بخصوص بيعها او اعارتهم خلال الانتقالات الشتوية الحالية".

وتعاقد سموحة مؤخرًا مع حمادةصدقي لتولي المسئولية الفنية للفريق خلفًا للتوأم بعد الاتفاق بين الطرفين على فسخ التعاقد وعدم الاستمرار في تدريب الفريق.