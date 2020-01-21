رياضة | مدافع الزمالك يغيب أمام مازيمبي

يفتقد فريق الزمالك لخدمات عبدالله جمعة لاعب الفريق في مباراة مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم الجمعة المقبل بدوري أبطال إفريقيا.

ولم يتماثل اللاعب للشفاء بعد من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الجونة بالجولة الماضية من عمر بطولة الدوري والذي انتهى بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

وخضع عبد الله جمعة لتدريبات منفردة في إطار تنفيذه لبرنامج تأهيلي بسبب إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية. وأدى جمعة تدريبات منفردة بالجري حول الملعب تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق وعمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

وبدأ مران الفريق بجلسة مطولة بين الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين تحدث خلالها عن مباراة مازيمبي المقبلة. وشدد المدير الفني على اللاعبين بضرورة التركيز والاستفادة من عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وأهمية تحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم التأهل لدور ربع النهائي من المسابقة الإفريقية