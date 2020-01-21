رياضة | نيولوك في مران الزمالك

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وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فقرة جديدة خلال مران الأبيض اليوم.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مازيمبي الكونغولي مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وجاء قرار كارتيرون بوضع فقرة جديدة في المران بهدف تجهيز اللاعبين من الناحية المعنوية والنفسية بالشكل الأمثل.



ومنح المدير الفني اللاعبين عدد من الأرقام ولكل رقم تدريب خاص وتنفيذ حركة جسدية معينة للاعبين.



وقام كارتيرون بالإشراف على التدريب بنطق الأرقام في كل مرة بترتيب مختلف ليرى رد فعل اللاعبين ومدى استجابتهم والتركيز في التدريبات وزيادة القوة الذهنية لهم وساعد المدير الفني كل من شيكابالا وحازم إمام كقادة الفريق.