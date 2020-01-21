رياضة | برشلونة يضع شرطين للتعاقد مع الصفقة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يضع شرطين للتعاقد مع الصفقة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو وضعت شرطين من أجل التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية فإن برشلونة سيوقع مع مهاجم جديد في حال استوفى عددا من الشروط، ليكون بديلا للأوروجوياني لويس سواريز.

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وذكرت الصحيفة أن بارتوميو وضع شرطين لضم مهاجم جديد، الأول أن يكون على سبيل الإعارة، والثاني إذا كان في حالة الشراء يكون سعره أقل من 30 مليون يورو.

ويستعد برشلونة لمواجهة إيبيزا غدا الأربعاء في دور الإثنين والثلاثين من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة حقق فوزا مهما على غرناطة في الاختبار الأول تحت قيادة كيكي سيتين بهدف دون رد في الجولة العشرين من الدوري الإسباني.