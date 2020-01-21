رياضة | الأهلي يطلب زيادة جماهيره "5 آلاف" ضد النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطلب زيادة جماهيره "5 آلاف" ضد النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسؤولو النادي الأهلي إلى قناع الجهات الأمنية بزيادة عدد الجماهير الحاضرة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام النجم الساحلي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

وترغب الإدارة الحمراء في رفع عدد الجماهير الحاضرة إلى 15 ألف متفرج بدلًا من 10 آلاف متفرج، نظرًا لأهمية المباراة وحاجة الأهلي فيها لجماهيره بكثافة من أجل تحقيق الفوز ووضع قدم في الدور المقبل.

وكان النادي الأهلي حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مجشع لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره النجم الساحلي، في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحضر من جانب النادي الأهلي 9800 مشجع بينما يحصل نادي النجم الساحلي على 200 تذكرة على أن يتم طباعة التذاكر خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز من أجل تجديد آماله في الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يحل النجم الساحلي في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط والهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط وأخيرًا بلاتينيوم الزيمبابوي برصيد نقطة وحيدة.