رياضة | جوارديولا يدعو لإلغاء بطولة كأس الرابطة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يدعو لإلغاء بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا الإتحاد الإنجليزي لإلغاء كأس رابطة الأندية المحترفة من جدول البطولات الإنجليزية.

وشدد جوارديولا على أن إلغاء البطولة سيصب في مصلحة الكرة الإنجليزية، حيث سيوفر أوقات كثيرة لراحة اللاعبين ومن ثم يقل حجم الإصابات.

ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية تصريحات جوارديولا لوسائل الإعلام حيث قال: "ألغوا تلك البطولة، سيعني ذلك مباريات أقل ومنافسات أقل، وبالتالي جودة أعلى للاعبين، يجب أن يستريح العالم من كرة القدم قليلاً، هذا غير محتمل".

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وتابع: " في بداية الموسم كنا نخوض مباراة واحدة في الإسبوع، بعد ذلك أصبحنا نخوض مبارتين أو ثلاثة مباريات كل إسبوع".

وواصل: " في ظل هذا الجدول يتساقط اللاعبون بسبب الإصابات وتتأثر المنتخبات، أشعر بالأسف نحو هاري كين وماركوس راشفورد".

واستطرد: "الأندية تنافس على التأهل لدوري الأبطال والدوري الأرووبي، وهي مضطرة لذلك، لكن الجدول يواصل الضغط بإضافة مباريات جديدة، هذا غير محتمل".

ويستعد مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء لمواجهة شيفيلد يونايتد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب برامول لين.