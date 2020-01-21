رياضة | طبيب الأهلي يطمئن على إصابتي نجمي الوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يطمئن على إصابتي نجمي الوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على إصابتي الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود وحالتهما وسير البرنامج العلاجي لهما.

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة الرباط الصليبي، في حين خضع حمدي فتحي لجراحة غضروف الركبة، حيث يتواصل طبيب الفريق مع الثنائي بشكل مستمر؛ للوقوف على كافة الأمور الخاصة بالبرنامج العلاجي الخاص بهما وسيره بشكل نموذجي.

وأنهت الإصابة موسم لاعبا خط الوسط بالفريق الأحمر، ولن يتكمنا من المشاركة في مباراة هذا الموسم بسبب الإصابة.