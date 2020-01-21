رياضة | حرب ليفربول وبرشلونة تشتعل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب ليفربول وبرشلونة تشتعل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ناديا ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في حرب جديد على التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية في شهر يونيو المقبل.

ويسعى للتعاقد مع تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني كمهاجم بديل لتعويض غياب المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز عن الملاعب لقرابة 4 أشهر بسبب الإصابة وهو نفس هدف ليفربول تحسبًا لرحيل ساديو ماني.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يصارع ليفربول على فيرنر لكن بارتوميو مازال لم يحدد إذا كان سوف يضم مهاجم سواء على سبيل الاعارة أو الشراء.