رياضة | رسميا.. رمضان صبحي يغيب عن الأهلي أمام النجم الساحلي

يغيب رمضان صبحي جناح الأهلي عن مواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الجهاز الطبي أن الجهاز الفني يرغب في التمهل التام أثناء تجهيز رمضان صبحي لضمان تعافيه بشكل مثالي من أثار مزق العضلة الخلفية.

وأوضح أن الجهاز الفني يرغب في تجهيز اللاعب لمواجهات شهر فبراير المهمة علي الصعيدين المحلي والإفريقي، ومن ثم يتم السير بخطوات تدريجية في عملية إشراك اللاعب في تدريبات الكرة؛ للاطمئنان على تعافيه تماما؛ بهدف الدفع به بشكل نهائي في التدريبات الجماعية.

يذكر أن الأهلي سيكون على موعد مع مباريات مهمة في فبراير المقبل أمام الهلال السوداني وبيراميدز وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي والزمالك مرتين في السوبر المحلي والدوري الممتاز.