رياضة | موقف محمد إبراهيم من عرض الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف محمد إبراهيم من عرض الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم محمد إبراهيم لاعب فريق مصر للمقاصة موقفه من عرض نادي الاتحاد السكندري والراغب في الحصول على خدماته خلال يناير الجاري.

وأعلن محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري في الساعات الماضية عن رغبتهم بشكل رسمي في ضم اللاعب.

محمد إبراهيم اشترط المشاركة للبقاء مع المقاصة لنهاية الموسم، مشيرًا إلى أن إبراهيم حال استبعاده من اللقاءات سيكون قراره الرحيل عن الفريق.

وشدد المصدر على أن إدارة المقاصة حاولت إقناع اللاعب في الفترة الأخيرة بعدم الرحيل والحديث مع أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق للاعتماد عليه بشكل أساسي.

وأعاد ميدو لاعبه محمد إبراهيم لقائمة الفريق في مباراة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.