رياضة | بأوامر مورينيو.. نجم ريال مدريد "المصاب" في طريقه إلى توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأوامر مورينيو.. نجم ريال مدريد "المصاب" في طريقه إلى توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية أن هناك مفاوضات مع جانب نادي توتنهام لضم الويلزي جاريث بيل من ريال مدريد.

كشف الإعلامي خوان سانز في برنامج التشيرينجيتو الإسباني، أن توتنهام الإنجليزي اجتمع مع ريال مدريد، من أجل التفاوض على ضم الويلزي جاريث بيل.

أضاف الإعلامي الإسباني، أن رئيس "السبيرز"، دانييل ليفي، استفسر من نظيره في النادي "الملكي"، فلورنتينو بيريز، عن مدى إمكانية التعاقد مع بيل.

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وأشار التقرير إلى أنه من غير المعروف، ما إذا كان الاهتمام بضم صاحب 30 عاماً يتعلق بالسوق الشتوية أم الصيفية.

وذكر التقرير أن المدير الفني لنادي توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، أراد أيضاً التعاقد مع بيل، حينما كان يُدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأورد خوان سانز أن الاجتماع عُقد في نطاق العلاقة المُريحة بين بيريز وليفي، وحضره بعض المُدراء الآخرين لنادي ريال مدريد.

يذكر أن بيل لعب 14 مباراة مع "الميرنغي" منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات، وسجل خلالهم هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.