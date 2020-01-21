رياضة | عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مسؤولو النادي الأهلي على عرض جديد للتعاقد مع وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتقدم الفتح السعودي بعرض رسمي للإدارة الحمراء، لاستعارة المغربي وليد أزارو نجم الفريق، لمدة 6 أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري

وكان الاتفاق السعودي، تقدم في وقت سابق بعرض للتعاقد مع أزارو أيضًا، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، إلا أن وكيل أعماله طالب بالحصول على مبلغ مليون دولار نظير الإعارة، وهو ما تم تكراره مع مسؤولو الفتح أيضًا.

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ويسعى مسؤولو النادي الأهلي، لإنهاء وحسم ملف رحيل أحد الأجانب بالنادي، لقيد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد، قبل المعترك الإفريقي.

وتعاقد النادي الأهلي مع السنغالي أليو بادجي قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي لمدة أربع مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء يوم 26 يناير الجاري، على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.