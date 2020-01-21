رياضة | نجم جديد خارج ريال مدريد

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تنوعت دائرة المرشحين عن ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري بعد إعارة الأوكراني أندريه لونين حارس المرمى لصفوف نظيره ريال أوفيدو حتى نهاية الموسم.

وذكرت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا الذي يرتبط بعقدٍ مع ريال مدريد حتى صيف 2024 يقترب من مغادرة سانتياجو برنابيو خلال الميركاتو الشتوي.

وينوي ريال مدريد التخلي عن أودريوزولا على سبيل الإعارة لأحد أندية الدوري الإسباني في إشبيلية أو أتلتيك بيلباو المهتمان بالتعاقد معه.

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وفشل أودريوزولا في إقناع المدرب زين الدين زيدان ليكون خليفة داني كارفخال ولذلك ستحاول إدارة النادي الملكي إعارته في يناير تمهيداً لاستعادة خدمات أشرف حكيمي خلال الصيف المقبل.

ولعب أودريوزولا هذا الموسم في 5 مباريات فقط، بواقع 434 دقيقة، وكان آخر ظهور له في بطولة الدوري الإسباني، ضد ريال مايوركا في 19 أكتوبر الماضي وتعرض للطرد بالإنذار الأحمر.