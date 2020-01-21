رياضة | ريال مدريد يعود إلى سالامانكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعود إلى سالامانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا غدًا على فريق يونيونيستاس سالامانكا في ملعب لاس بيستاس ديل هيلمانتيكو في كأس ملك إسبانيا ليتقرر عودته إلى هذه المدينة بعد 21 عاماً من مواجهته ديبورتيفا سالامانكا في إطار الجولة 31 من الليجا 1998-1999 وانتهى بالتعادل 1-1.

ولعب ريال مدريد مع سالامانكا مرتين في الكأس جاءت الأولى في دور الـ16 بالموسم 1942-43 وانتهت بفوز البلانكوس 0-1 بفضل هدف ألداي أما المباراة الثانية فقد جاءت في الدور الثاني بالموسم 1996-97، وسجل فيكتور وهييرو هدفي الفوز 0-2.

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ويواجع فريق زيدان للمرة الأولى فريق أونيونيستاس سالامانكا، الذي تم تأسيسه في 2013 والذي يلعب في المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية (ب) ويخوض المباراة على ملعبه "لاس بيستاس ديل هيلمانتيكو".