رياضة | بعد صالح وأزارو.. حسام عاشور يشعل أزمة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد صالح وأزارو.. حسام عاشور يشعل أزمة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض حسام عاشور قائد نادي الأهلي فكرة الجلوس على دكة البدلاء ودخول ثلاجة رينيه فايلر المدير الفني للفريق في المباريات المقبلة في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وتسبب غضب حسام عاشور من جلوسه على دكة البدلاء في استبعاده من مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين يوم الأربعاء الماضي.

ويرى عاشور أنه ليس من المنطقي أن يتم الدفع بالمدافع محمود متولي في وسط الملعب بجوار عمرو السولية بينما هو موجود ويشارك في التدريبات بكل قوة بدليل إشادة فايلر شخصيًا به.

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ولحقت أزمة حسام عاشور بأزمتي صالح جمعة الذي تم إعلان عرضه للبيع ووليد أزارو مهاجم الفريق المطلوب رحيله لقيد أليو بادجي بشكل رسمي.