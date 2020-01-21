اونلاين | «كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش كأس إيطاليا PLUS بدون تقطيع NOW

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ينتظر عشاق الكرة الإيطالية مباراة مثيرة بين فريق نابولي الذي يستضيف نظيره لاتسيو على ملعب ساو باولو، في المباراة التي تجمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة نابولي ولاتسيو بربع نهائي كأس إيطاليا:-

يستضيف فريق نابولي نظيره لاتسيو،

في المباراة التي ستجمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحاية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو بربع نهائي كأس إيطاليا:-

يمكنكم متابعة لقاء نابولي ولاتسيو، مساء اليوم الثلاثاء، عبر شاشة قناة الإيطاليةRai 1 يذكر أن لاتسيو قد تأهل للدور الربع النهائي، بعد أن فاز على نظيره كريمونيزي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، بينما صعد نابولي إلى نفس الدور من البطولة بعد أن فاز على نظيره بيروجيا بثائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في نفس اليوم.

يواجه اليوم الثلاثاء نادى نابولي الإيطالي نظيره نادى لاتسيو الإيطالي في مباراة قوية ضمن مواجهات دور ربع النهائى من مسابقة الدورى الإيطالي الممتاز.

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موعد المباراة:

علي أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة الا ربع مسائاً بتوقيت القاهرة و ستقام المباراة علي ملعب سان باولو الإيطالي.

ترتيب الفريقين في الدورى الإيطالي :

يمتلك نادى نابولي الإيطالي أربعة و عشرين نقطة فقط بعد تعثره في اخر مبارياته بفارق ثلاث نقاط عن نداى تورينو في المركز التاسع , و يطمح نادى نابولي الإيطالي في الوصول الي المركز الخامس رغم انه يبعده عنه أحدى عشر نقطة لكن الفريق قادر علي العودة الي مركزه الطبيعي و المنافسة علي الدورى من جديد.