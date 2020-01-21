اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو الدوري المصري بث مباشر beIN SPORT المفتوحة « كأس إيطاليا» رابط كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو الدوري المصري بث مباشر beIN SPORT المفتوحة « كأس إيطاليا» رابط كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتيب نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي الممتاز

ويتواجد نادي لاتسيو في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 45 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي نابولي في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

يستعد نادي نابولي الإيطالي لمواجهة نظيره نادي لاتسيو اليوم الثلاثاء 21 يناير ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة نابولي ولاتسيو اليوم في كأس إيطاليا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي نابولي ضد نظيره نادي لاتسيو اليوم في بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سان باولو.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو اليوم في بطولة كأس إيطاليا

وستذاع مباراة نادي نابولي ضد نظيره نادي لاتسيو اليوم في بطولة كأس إيطاليا على قناة “BEIN SPORTS HD”.

Advertisements

تشكيل نابولي المتوقع ضد لاتسيو اليوم في كأس إيطاليا

حراسة المرمى : ميريت

خط الدفاع : روى , كوليبالي , مانولاس , لورينزو

خط الوسط : , زيلينسكى , رويز , كاييخون , انساين

خط الهجوم : لوزانو , مارتينز

ترتيب نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي الممتاز

ويتواجد نادي لاتسيو في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 45 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي نابولي في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.