اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة نابولي ولاتسيو بث مباشر بيراميدز NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش كأس إيطالياNOW

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موعد مباراة نابولي ولاتسيو والقنوات الناقلة في كأس إيطاليا

قائمة الهدافين في كأس إيطاليا

اسم اللاعب الفريق الأهداف

جيانلوكا سكاماكا أسكولي 4

ميكيلي فانو كاربي 4

توماسو موروسيني سودتيرول 3

مارسيلو تروتا فروسينوني 3

فرانشيسكو ديلي كريمونيزي 3

رولاندو ماندراغورا أودينيزي 3

دافيد دياو تشيتاديللا 2

ياكوبو كيرنيجوي سامبيندتيسي 2

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نابولي 0 : 2 فيورنتينا

نابولي 2 : 0 بيروجيا

لاتسيو 1 : 0 نابولي

نابولي 1 : 3 انتر ميلان

ساسولو 1 : 2 نابولي

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لاتسيو 5 : 1 سامبدوريا

لاتسيو 4 : 0 كريمونيزي

لاتسيو 1 : 0 نابولي

بريشيا 1 : 2 لاتسيو

كالياري 1 : 2 لاتسيو

تاريخ مواجهات نابولي ولاتسيو

يأمل نادي نابولي في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي لاتسيو، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 في ربع النهائي من كأس إيطاليا.

وجدير بذكر ان لاتسيو ألتقى نابولي في 54 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي نابولي الانتصار في 25 مواجهات مقابل 17 خسارة و12 تعادلات.