اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش كأس إيطالياYALLA ONLINE

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يأمل نادي نابولي في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي لاتسيو، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 في ربع النهائي من كأس إيطاليا.

وجدير بذكر ان لاتسيو ألتقى نابولي في 54 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي نابولي الانتصار في 25 مواجهات مقابل 17 خسارة و12 تعادلات.

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لاتسيو 1 : 0 نابولي

نابولي 2 : 1 لاتسيو

لاتسيو 1 : 2 نابولي

نابولي 4 : 1 لاتسيو

لاتسيو 1 : 4 نابولي

موعد مباراة لاتسيو ضد نابولي والقنوات الناقلة في ربع النهائي من كأس إيطاليا يوم الثلاثاء 21 يناير 2020

يسعى كلا الفرقين إلى تحقيق الفوز بورقة نظيفة تضمن له التأهل إلى الدور القادم في كأس إيطاليا , نادي نابولي سيواجه خصمه نادي لاتسيو في مواجهة حية تجمع بينهما على أرضية ملعب سان باولو

بإيطاليا.

لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كأس إيطاليا، إضافة إلى مشجعي نادي نابولي وأيضاً انصار نادي لاتسيو، بفارغ صبرهم ينتظرون وبدون شك هم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة نابولي ولاتسيو، إضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة.

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يستعد نادي نابولي الإيطالي لمواجهة نظيره نادي لاتسيو اليوم الثلاثاء 21 يناير ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة نابولي ولاتسيو اليوم في كأس إيطاليا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي نابولي ضد نظيره نادي لاتسيو اليوم في بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية على ملعب سان باولو.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو اليوم في بطولة كأس إيطاليا

وستذاع مباراة نادي نابولي ضد نظيره نادي لاتسيو اليوم في بطولة كأس إيطاليا على قناة "BEIN SPORTS HD".

تشكيل نابولي المتوقع ضد لاتسيو اليوم في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: روى، كوليبالي، مانولاس، لورينزو

خط الوسط: زيلينسكى، رويز، كاييخون، انساين

خط الهجوم: لوزانو، مارتينز