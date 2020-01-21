اونلاين | كورة اون لاين Ganaers مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Chelsea» هدف اوباميانج رابط تشيلسي HD

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يفتتح ملعب ستامفورد بريدج أبوابه مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2020، لاستضافة مباراة ديربي لندن بين فريقي تشيلسي وأرسنال، في إطار منافسات المرحلة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

خدمة مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 2، وأسندت مهمة التعليق على أحداثها للمعلق علي محمد علي، وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

سيحاول تشيلسي نسيان الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام مضيفه نيوكاسل بنتيجة هدف وحيد دون رد بحلول الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع الأسبوع الماضي، أما أرسنال فقد كانت آخر مبارياته أمام ضيفه شيفيلد يونايتد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويبقى الفارق بين أرسنال صاحب المركز العاشر بجدول ترتيب فرق البريميرليج وتشيلسي الذي يحل رابعاً بالترتيب هو 10 نقاط.