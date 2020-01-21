اونلاين | «شووت Chelsea» مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر رابط ماتش Arsenal يلا شوت PLUS رابط ماتش تشيلسي YOUTUBE

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ديربي لندن يستضيف تشيلسي فريق الجانرز أرسنال ، في الاسبوع الرابع و العشرون من الدوري الانجليزي ، علي ملعبه الشهير ستامفورد بريدج، وذالك في يوم الثلاثاء الموافق 21يناير الجاري ، في سهره ستكون ممتعه ، وبالتحديد في تمام الساعه العاشرة و الربع بتوقيت القاهرة و الساعه الحاديه عشر و الربع بتوقيت مكة المكرمة ، وقد تغلب البلوز على آرسنال في عقر داره 2-1 في مباراتهما الماضية هذا الموسم ، ويدخل تشيلسي اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 39 نقطه ، بينما يعاني الجانرز في المركز العاشر برصيد 29 نقطه .

وفي المؤتمرالصحفي للقاء ، قال فرانك لامبارد : انه لا يمكننا على الإطلاق الاعتماد فقط على تامي أبراهام ، وإنما يجب أن نحاول التسجيل من خلال الخط الأمامي ككل، يجب أن نكون أكثر حسما ، فقد اضعنا الكثير من النقاط في الفترة الماضيه ، أماعن مدرب الأرسنال مايكل أرتيتا، فيعاني الفريق من ضغوط كبيرة نتيجه لوضع الفريق في الترتيب ، مع تأخر آرسنال بفارق عشر نقاط عن تشيلسي وآخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال ، وعلي الرغم من النتائج غير المرضية، قال مدافع الفريق موستافي إن الفريق يشعر بالراحة مع مدربه الجديد أرتيتا، وأضاف ، منذ قدوم أرتيتا ونحن نقدم كرة قدم أفضل ، أعتقد أننا أصبحنا نشعر براحة أكبر على أرض الملعب لأننا نعرف ماذا نفعل.