اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة بيراميدز ومصر المقاصة الدوري المصري بث مباشر beIN SPORT المفتوحة « بيراميدز » رابط بيراميدز

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يعتبر أكبر فوز حققه مصر المقاصه علي بيراميدز كان بنتيجة 2 – 3 في بطولة كاس مصر، بينما اكبر فوز حققه بيراميدز علي المقاصة كان بنتيجة 0 – 2.

موعد مباراة بيراميدز ومصر المقاصة

ويدخل فريق بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعه خاصةً بعد الفوز الثمين الذي حققه علي المصري البورسعيدي في بطولة الكونفيدرالية الافريقية، وانتهت المباراة بنتيجة 0 – 2 احرز الأهداف اللاعب " ايريك تراوري و نبيل دونجا"، واصبح الفوز رقم 9 خلال مسيرته في البطولة و ضمن التأهل الي الربع نهائي مبكراً جدا بعدما احتل صدارة المجموعة الاولي برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن المصري الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

يلتقى اليوم فريق بيراميدز مع نظيره مصر المقاصة فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز و المقاصة

ومن المقرر أن تقام المباراة فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وبصافرة تحكيمية كرواتية، حيث يدير اللقاء الكرواتى توهمير بيجان.

موقف الفريقين فى الدورى

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء، فيما يتصدر بيراميدز جدول الدورى برصيد 63 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين.

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بيراميدز والمقاصة بين طموح الدورى والظهور الأول لجمال عمر

يدخل بيراميدز اللقاء فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، فى ظل سعى الفريق للتتويج بالدورى لأول مرة فى تاريخها لاسيما بعد الفوز على الأهلى والزمالك فى الأسبوعيين الأخيرين بنفس النتيجة بهدف دون رد، بينما تعادل المقاصة مع الاتحاد سلبيًا فى آخر ظهور للفريق الفيومى.

وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول للمقاصة بدون مديره الفنى طلعت يوسف الذى اعتذر عن الاستمرار مع الفريق الفيومى ومنحت إدارة النادى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت للجهاز المعاون المكون من جمال عمر وأحمد حسام وهانى سعيد، بينما طالب الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بعدم التفريط فى صدارة الدورى عن طريق الفوز بالمباريات المقبلة وانتظار تعثر المنافسين للتحقيق اللقب للمرة الأولى.

يستعد ملعب الدفاع الجوي لاستقبال مباراة بيراميدز ومصر المقاصة في فاعليات الدوري الممتاز المصري مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 من يناير ونتابع مباراة اليوم مباشر من خلال موقع كورة اون في بث مباشر لايف من خلال رابط koora live في بطولة الدورى المصري العام حيث تجرى المباراة ضمن منافسات الاسبوع ال14 مباريات اليوم بث مباشر مجانا في نقل لايف لمواجهات البطولة المصرية من bein sports لايف.

مشاهدة مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بث مباشر

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