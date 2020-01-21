اونلاين | «كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش بيراميدز PLUS بدون تقطيع NOW

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يستضيف بيراميدز نظيره مصر المقاصة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى بختام الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري العام، فى مواجهة يدخلها الفريقان فى ظروف متشابهة بعد التعادل فى الجولة الأخيرة للمسابقة، حيث تعادل بيراميدز مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فيما تعادل المقاصة مع إنبى بنفس النتيجة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، ويحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

وحذر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الكروى الأول لنادي بيراميدز لاعبي فريقه من نزيف النقاط فى الدورى، والابتعاد عن المربع الذهبي، وشدد تشاتشيتش على ضرورة عدم التفريط في أي نقطة خلال المواجهات المقبلة بالدورى، وعدم الرضاء إلا بالفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي وضمان المشاركة في البطولة الأفريقية، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المقاصة مكون من: المهدي سليمان - ولفريد كانون - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - عمر جابر – عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - جون أنطوي.

بينما طالب جهاز المقاصة لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة من مباراة بيراميدز للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام بيراميدز مكون من: محمود حمدي - أحمد مودي - عاصم سعيد - أحمد محسن - أحمد ياسين - صلاح ريكو - محمد كناريا - ميدو جابر - محمد مسعد - شيمس بيكلي - عمرو مرعي.

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أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة قائمة الفريق لمباراة بيراميدز المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

المقاصة يواجه بيراميدز غدًا الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة 14 من بطولة الدوري المصري.

قائمة المقاصة لمباراة بيراميدز في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمود حمدي ومحمد كوكو.

خط الدفاع: محمد دبش وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد.

خط الوسط: مصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد كنارية ومحمد مسعد وميدو جابر ومحمد إبراهيم وأودو موسيس.

خط الهجوم: صلاح أمين وعمرو مرعي وشميلس بيكلي.