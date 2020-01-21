اونلاين | مشاهدة مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بث مباشر «القناة المفتوحة» الدوري المصري beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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واختتم فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز، حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة بيراميدز ضد مصر المقاصة علي ملعب"إستاد الدفاع الجوي"، في إطار منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويسعي بيراميدز الي خطف ثلاث نقاط من الاخر والدخول الي المربع بينما يحاول مصر المقاصة الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية لتحسين مركزه في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز ضد مصر المقاصة

قبل انطلاق مباراة بيراميدز ضد مصر المقاصه يحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يأتي مصر المقاصة في المركز الثالث عشر برصيد 121 نقطة.

موعد مباراة بيراميدز ومصر المقاصة

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مباراة بيراميدز ضد مصر المقاصه تعد اللقاء رقم 13 فى مسيرة الفريقين بالدوري المصري المتاز حتى الآن، وحقق بيراميدز الفوز في 5 مباريات و تعادل في 5 وخسر في 3 مواجهات، بينما فاز مصر المقاصة في مبارتان فقط وتعادل في 5 مواجهات وخسر في 6 لقاءت.

بيراميدز ضد مصر المقاصة اليوم فى الدوري المصري

سيطر التعادل الايجابي خلال الجولة السابقة على الفريقين فيما تعادل بيراميدز مع الاتحاد السكندري وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 1، بينما انتهت مباراة مصر المقاصة ضد انبي بنتيجة 1 – 1 على ملعب استاد السلام.

والتقي الفريقين خلال تاريخهم في 7 مباريات فاز بيراميدز في 3 مواجهات وحسم مصر المقاصة في مباراة وسيطر التعادل علي 3 مباريات.

يعتبر أكبر فوز حققه مصر المقاصه علي بيراميدز كان بنتيجة 2 – 3 في بطولة كاس مصر، بينما اكبر فوز حققه بيراميدز علي المقاصة كان بنتيجة 0 – 2.

موعد مباراة بيراميدز ومصر المقاصة

ويدخل فريق بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعه خاصةً بعد الفوز الثمين الذي حققه علي المصري البورسعيدي في بطولة الكونفيدرالية الافريقية، وانتهت المباراة بنتيجة 0 – 2 احرز الأهداف اللاعب " ايريك تراوري و نبيل دونجا"، واصبح الفوز رقم 9 خلال مسيرته في البطولة و ضمن التأهل الي الربع نهائي مبكراً جدا بعدما احتل صدارة المجموعة الاولي برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن المصري الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.