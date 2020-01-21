اونلاين | «يلاشووت Arsenal» مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش تشيلسي

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يقدم موقع الخليج 365 خدمة مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويستضيف المواجهة ملعب ستامفورد بريدج.

ومن المقرر أن تنقل مباراة تشيلسي وأرسنال مباشر على قناة بي إن سبورت 2 بصوت المعلق علي محمد علي، وتبدأ المواجهة في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مصر، 11:15 بتوقيت السعودية.

يدخل الفريقان المواجهة وهما بعيدان عن المنافسة على لقب الموسم الجاري من البريميرليج، إذ يتواجد ليفربول في قمة جدول ترتيب المسابقة برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد البلوز بالمركز الرابع وفي رصيده 39 نقطة، ويتواجد الجانزر في المركز العاشر بـ29 نقطة.

التقيا فريقي تشيلسي وأرسنال أخر مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وانتهت بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف، ورغم النتائج الغير جيدة للمدفعجية هذا الموسم إلا أن مواجهة الجار دائماً ما تكون لها شعبية كبيرة وخاصة محبي ومتابعي الكرة الإنجليزية.