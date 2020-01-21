اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال الدوري الإنجليزي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة « تشيلسي » رابط تشيلسي

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يخوض فريق تشيلسي الإنجليزى، مواجهة نارية عندما يستضيف نظيره آرسنال، على على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، فى ديربى العاصمة البريطانية "لندن"، المقرر إقامته فى تمام العاشرة والربع من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

تشيلسي ,آرسنال

وتخطف مواجهة تشيلسي ضد آرسنال الأنظار باعتبارها الأبرز فى الجولة الرابعة والعشرين بالدوري الإنجليزي، حيث يسعى البلوز بقيادة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة القاتلة التى تلقاها فى الجولة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون مقابل على ملعب "سانت جيمس بارك"، هددت موقفه فى المربع الذهبى حيث تجمد رصيده عند 39 نقطة ليحل رابعا فى الترتيب متفوقا بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.

فى المقابل، يأمل أرسنال فى استعادة ذاكرة الانتصارات بعد تعادله فى أخر مباراتين خاضهما فى الدوري الإنجليزي، خارج ملعبه أمام كريستال بالاس ثم على أرضه ووسط جماهيره أمام شيفيلد يونايتد بنفس النتيجة 1-1، ليتراجع الجانرز للمركز العاشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة.

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تشيلسي ضد آرسنال فى الدورى الانجليزي

وتكشف الإحصائيات أن البلوز يتفوق الجانرز فى أخر مواجهتين بديربى لندن، حيث فاز تشيلسى فى اللقاء الأخير بينهما بهدفين مقابل هدف فى الجولة العشرين بالدوري الإنجليزي نهاية ديسمبر الماضى، وسبقها بأربعة أهداف مقابل هدف فى نهائى النسخة الماضية من الدوري الاوروبي ليتوج باللقب.

كما يعانى أرسنال فى الديربى خلال الفترة الأخيرة، حيث حقق الجانرز انتصارين فقط أمام تشيلسى فى أخر 16 مباراة أقيمت بينهما بالدوري الإنجليزي، كما فشل فى تسجيل أى انتصار بأخر سبع مباريات خارج أرضه أمام جاره اللندنى.

يذكر أن ليفربول الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة متفوقا بفارق 16 نقطة، عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثانى، برصيد 48 نقطة، فيما جاء ليستر سيتي فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة.برصيد 23 نقطة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.