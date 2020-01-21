اونلاين | «كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش تشيلسي PLUS بدون تقطيع NOW

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سيبدأ المدرب فرانك لامبارد بكيبا في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي إيمرسون وروديجير وكريستنسن وآثبليكويتا، وفي الوسط سيدفع بالثلاثي جورجينيو وكانتي وماونت، وسيتواجد بالهجوم هودسون أودوي وويليان وأبراهام.

التشكيل | 4-3-3

كيبا أريزابالاجا

إيمرسون - أنطونيو روديجير - أندرياس كريستينسن - سيزار آثبليكويتا

ماسون ماونت - جورجينيو - نجولو كانتي

ويليان - تامي أبراهام - كالوم هودسون أودوي

الغيابات والتشكيل المتوقع للآرسنال

يعاني آرسنال من غياب العديد من اللاعبين في ديربي لندن بداعي الإصابة، هم تشامبرز وتيرني وكولاشيناتس ونيلسون وأوباميانج.

سيدفع أرتيتا بلينو في حراسة المرمى وأمامه الرباعي دافيد لويز وموستافي وميتلاند نايلز وساكا، وفي الوسط سيتواجد توريرا وجيندوزي وأمامهما أوزيل ومارتينيلي وبيبي أما الهجوم فسيلعب فيه لاكازيت.

التشكيل | 4-2-3-1

بيرند لينو

بوكايو ساكا - شكودران موستافي - دافيد لويز - أينسلي ميتلاند نايلز

ماتيو جيندوزي - لوكاس توريرا

مارتينيلي - مسعود أوزيل - نيكولاس بيبي

أليكساندر لاكازيت

يصطدم فريق أرسنال بنظيره تشيلسي على أرضية ملعب ستامفوردبريدج، يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/2020.

ومن المقرر أن يكون موعد المباراة المرتقبة بين الجانزر والبلوز في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مصر، 11:15 بتوقيت السعودية، وتنقل على الهواء عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2 بأداء صوتي للمعلق المصري علي محمد علي.

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كانت آخر مباريات تشيلسي في الدوري المحلي أمام نيوكاسل، وانتهت بخسارته بنتيجة هدف دون رد في المواجهة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

أما أرسنال فيحاول نسيان نتيجتي التعادل في آخر مباراتين خاضمها، آملاً في العودة مجدداً لنهج الانتصارات والمنافسة على مركز جيد في الدوري.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، حيث يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزي في كل مكان، المباراة النارية والمثيرة والممتعة في “ديربي لندن” بين فريقي أرسنال وتشيلسي، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم الثلاثاء، الموافق 21 يناير الجاري، على ملعب ستامفوردبريدج، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نادي تشيلسي قد سقط في هزيمة قاسية على يد فريق نيوكاسيل يونايتد، بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، فيما سقط فريق أرسنال في فخ التعادل في أخر مباراتين لهما في الدوري الإنجلزي، ويسعي لعودة الإنتصارات مرة أخري في “ديربي لندن”.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتشيلسي، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين أرسنال وتشيلسي، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم الثلاثاء، الموافق 21 يناير الجاري، عبر قناة “beIN Sports HD 2″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، بتعليق المصري علي محمد علي.

يلتقي فريقا آرسنال وتشيلسي في لقاء القمة ضمن الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» في المباراة المعروفة بـ «دربي لندن».

ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا كما عرف دائمًا ديربي لندن، وخاصة بعد أن تولى ميكيل أرتيتا القيادة الفنية لفريق آرسنال واحد من أبناء الجانرز، وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي.

آرسنال يحاول التعافي حيث يعاني هذا الموسم من بعض التخبطات، وسيلعب الجانرز مباراتهم اليوم محتلين المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة، بينما يأتي البلوز في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

وسيعول الفريقين على الشباب في تشيكلتهم لصنع الفارق في اللقاء المثير، والذي سيسعى خلاله كلا الفريقان تحقيق الانتصار في المباراة الأخيرة لهما في عام 2019.

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ونستعرض تواليًا تفاصيل وموعد مباراة آرسنال وتشيلسي، في لقاء الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع وملعب المباراة..

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 16:00 توقيت القاهرة، 17:00 توقيت مكة المكرمة، 14:00 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، على ملعب «الإمارات» معقل الجانرز.

القناة الناقلة لـ مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، عبر قنوات: