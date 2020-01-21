اونلاين | مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر «القناة المفتوحة» الدوري الإنجليزي beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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يستضيف نادي تشيلسى يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 26 جمادى الأولى 1441 هجريًا على ملعبه "ستامفورد بريدج" نادي آرسنال ضمن لقاءات الأسبوع 24 من الدورى الإنجليزي .

و يعتبر كلا الفريقين بعيدين عن المنافسة على الفوز بالمسابقة، حيث يتربع على قمة جدول الترتيب ليفربول برصيد 64 نقطة، بينما يحتل البلوز المركز الرابع فى الجدول برصيد 39 نقطة، فيما يأتي الجانرز فى المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

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لعب تشيلسى هذا الموسم 23 مباراة فى الدوري الإنجليزي حتى الآن، تمكن من الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مباريات وخسر فى 8 مباريات، وكانت آخر مبارياته فى الدورى أمام نيوكاسل يونايتد وانتهت بخسارة الفريق اللندني بنتيجة 1-0.

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بينما آرسنال لعب حتى الآن 23 مباراة فى البريميرليج تمكن من الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 6 مباريات، وكانت آخر مبارة لعبها الجانرز فى الدورى أمام فريق شيفيلد يونايتد وانتهت بتعادل الفريقين 1-1.