اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة تشيلسي وآرسنال بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش تشيلسي NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة تشيلسي وآرسنال بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش تشيلسي NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بينما آرسنال لعب حتى الآن 23 مباراة فى البريميرليج تمكن من الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 6 مباريات، وكانت آخر مبارة لعبها الجانرز فى الدورى أمام فريق شيفيلد يونايتد وانتهت بتعادل الفريقين 1-1.

كانت آخر مواجهة بين تشيلسى وآرسنال فى الدورى الإنجليزى قد انتهت بفوز البلوز بنتيجة 2-1، وعلى الرغم من نتائج المدفعجية المخيبة لآمال مشجعيه هذا الموسم، إلا أن المواجهة مع الجار اللندني دائمًا ما يكون لها متعة خاصة لمحبى ومتابعى كرة القدم، فهل يتعثر الجانرز مرة أخرى أمام البلوز، أم يفاجئ مشجعيه ويتمكن من العودة بقوة والفوز بالمباراة؟

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد ديربي لندن بين تشيلسي وآرسنال ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

لامبارد: آرسنال تغير مع آرتيتا وهذا موقف تشيلسي تجاه كافاني

موعد مباراة تشيلسي وآرسنال والقنوات الناقلة

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم

القناة الناقلة

تشيلسي - آرسنال

ستامفورد بريدج

الثلاثاء 21 يناير 2020،

Advertisements

26 جمادى الأولى 1441،

23:15 السعودية، 22:15 مصر ستيوارت أتويل

beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لتشيلسي

يغيب عن تشيلسي في ديربي لندن أمام آرسنال الثنائي روبن لوفتس تشيك وكريستيان بوليسيتش بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.

سيبدأ المدرب فرانك لامبارد بكيبا في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي إيمرسون وروديجير وكريستنسن وآثبليكويتا، وفي الوسط سيدفع بالثلاثي جورجينيو وكانتي وماونت، وسيتواجد بالهجوم هودسون أودوي وويليان وأبراهام.

التشكيل | 4-3-3

كيبا أريزابالاجا

إيمرسون - أنطونيو روديجير - أندرياس كريستينسن - سيزار آثبليكويتا

ماسون ماونت - جورجينيو - نجولو كانتي

ويليان - تامي أبراهام - كالوم هودسون أودوي

الغيابات والتشكيل المتوقع للآرسنال

يعاني آرسنال من غياب العديد من اللاعبين في ديربي لندن بداعي الإصابة، هم تشامبرز وتيرني وكولاشيناتس ونيلسون وأوباميانج.