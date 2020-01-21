اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش تشيلسي YALLA ONLINE

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ونستعرض تواليًا تفاصيل وموعد مباراة آرسنال وتشيلسي، في لقاء الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع وملعب المباراة..

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 16:00 توقيت القاهرة، 17:00 توقيت مكة المكرمة، 14:00 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، على ملعب «الإمارات» معقل الجانرز.

القناة الناقلة لـ مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، عبر قنوات:

بي إن سبورتس إتش دي 2.

سبورت تي في 1.

سكاي سبورت أونو.

ديما سبورت 2 إتش دي.

إدمان أذربيجان.

بي إن سبورتس إتش دي 11 إنجليزي.

سكاي سبورت 1 ألمانيا.

كانال بلس سبورت بولسكا

سوبر سبورت إتش دي 2 ألب.

يورو سبورت رومانيا

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فياسات جالكابالو فينلاند إتش دي.

فياسات سبورت بريميوم.

سبيلير 1 تي في.

بريمير سبورت إتش دي سلوفاكيا.

معلق مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يقوم بالتعليق على مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي «حفيظ دراجي».

التشكيلة المتوقعة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشكيلة آرسنال المتوقعة

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: ساكا - سوكراتيس - ديفيد لويز - رييس نيلسون.

خط الوسط: جرانيت تشاكا - لوكاس توريرا - بيير إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - مايتلاند نيلس.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاجا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - كورت زوما - أندرياس كريستنسن - ريس جيمس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - كريستيان بوليسيتش - ميسون ماونت - ويليان.

خط الهجوم: تامي أبراهام.