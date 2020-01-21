اونلاين | «كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة أستون فيلا و واتفورد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش أستون فيلا PLUS بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة أستون فيلا و واتفورد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش أستون فيلا PLUS بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

يسعي الفيلانز لتحقيق الفوز للهروب من منطقة الهبوط، فيما يأمل واتفورد لاستمرار انتفاضته وتحقيق نتيجة إيجابية.

وكان واتفورد قد حقق الفوز في لقاء الدور الأول بثلاثية نظيفة علي الفيلانز، سجلهم ” تروي دينيي هدفين – إسمايلا سار “.

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ويمتلك أستون فيلا المركز الثامن عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، خلف واتفورد صاحب المركز السابع عشر بنقطة واحدة.

يستضيف اليوم الثلاثاء علي ارضه ووسط جماهيره نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي واتفورد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي واتفورد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره نادي واتفورد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي قناة بي أن سبورت 4 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق السوداني الشهير سوار الذهب.

ويدخل نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه المباراة وهو في المركز الثامن عشر برصيد 22 بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل نادي واتفورد المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.