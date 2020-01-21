اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة أستون فيلا و واتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش أستون فيلا NOW

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يستضيف أستون فيلا نظيره واتفورد في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، علي ملعب"فيلا بارك"، في إطار منافسات الجوله الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز2019/2020.

موعد مباراة موعد أستون فيلا ضد واتفورد اليوم فى الدوري الانجليزي

يحتل استون فيلا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

خاض الفريقين طول البداية 23 مباراة حتي الان فاز واتفورد في 5 مباريات وتعادل في 8 وخسر في 10، بينما فاز أستون فيلا في 6 وتعادل في 5 وخسر في 13.

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موعد مباراة موعد أستون فيلا ضد واتفورد اليوم فى الدوري الإنجليزي

يحاول واتفورد في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية وخطف ثلاث نقاط تحسين مركزه في الدوري، بينما يسعي أستون فيلا الي تحقيق الفوز علي الاخر و الهروب سريعاً من منطقة الهبوط و الدخول الي المنطقة الدافئة ويأتي علي رأس قائمة أستون فيلا في المباراة الجناح الدولي المصري محمود تريزيجيه.

تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة أستون فيلا ضد واتفورد على ملعب"فيلا بارك"، في إطار منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعي أستون فيلا الي تحقيق الفوز وخطف ثلاث نقاط غالية والهروب سريعاً من منطقة الهبوط و الدخول للمنطقة الدافئة.

موعد مباراة موعد أستون فيلا ضد واتفورد

قبل انطلاق مباراة أستون فيلا ضد واتفورد يحتل استون فيلا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

مباراة أستون فيلا ضد واتفورد تعد اللقاء رغم 24 فى مسيرة الفريقين بالدوري الانجليزي حتى الآن، وحقق واتفورد الفوز في 5 مباريات وتعادل في 8 وخسر في 10، بينما فاز أستون فيلا في 6 وتعادل في 5 وخسر في 13.