ديونج متعجب من الغاء هدفه

الثلاثاء 21 يناير 2020

لايزال لدى دي يونج مهاجم إشبيلية الإسباني استغراب وتعجب كبير، حول إلغاء هدفه أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني نتيجة عرقلة مدافع الملكي.

Advertisements

وصرح ديونج لصحيفة آس الإسبانية، أنه متعجب من قرار الحكم ولا يرى سببا واضح لإلغاء الهدف، إلا أنه عاد وأكد قائلا لست متأكدا من الشخص الحقيقي وراء إلغاء هدفي.

وكان حكم مباراة ريال مدريد وإشبيلية، بالجولة الماضية من الليجا، قد ألغى هدف الفريق الأندلسي اعتقاد منه بتدخل عنيف على المدافع البرازيلي ميلتاو.

الجدير بالذكر أن إشبيلية، قد مني خلال هذا اللقاء بهزيمة مدوية هدفين لهدف، بعد أن كانت تكهنات عديدة تصب بمصلحة ابناء لوبيتيجي.