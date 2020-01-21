شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020 تقام اليوم الثلاثاء 21-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة تشيلسي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي، ومباراة لاتسيو ونابولي في كأس إيطاليا.

حيث يلتقي تشيلسي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويستضيف نابولي نظيره لاتسيو في كأس إيطاليا. ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات الدوري المصري طنطا‏ x الجونة، الساعة الثانية والنصف ظهرا، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت. Advertisements بيراميدز x مصر المقاصة، الساعة السابعة والنصف مساء، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي أستون فيلا xواتفورد، الساعة التاسعة والنصف على قناة beIN SPORT HD 4. إيفرتون x نيوكاسل يونايتد، الساعة التاسعة والنصف على قناة beIN SPORT HD 3. كريستال بالاس x ساوثهامتون، الساعة التاسعة والنصف على قناة beIN SPORT HD 7. شيفيلد يونايتد x مانشستر سيتي، الساعة التاسعة والنصف على قناة beIN SPORT HD 1. بورنموث x برايتون، الساعة التاسعة والنصف على قناة beIN SPORT HD 5. تشيلسي x آرسنال، الساعة العاشرة والربع على قناة beIN SPORT HD 2. مواعيد مباريات كأس إيطاليا نابولي x لاتسيو، الساعة العاشرة إلا ربع على قناة beIN SPORT HD 4.

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