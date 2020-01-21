شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتحرك لضم مهاجم ليون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتحرك من أجل ضم مهاجم نادي ليون الفرنسي موسى ديمبلي لتعويض غياب نجم هجوم الشياطين الحمر ماركوس راشفورد للإصابة.
وكان «راشفورد» قد تعرض للإصابة والتي ستبعده لعدة أشهر عن المشاركة مع مانشستر يونايتد، فيما أكد المدير الفني للفريق أولي جونار سولسكاير رغبة النادي في التعاقد مع بديل للاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد يقبل ليون بالتخلي عن مهاجمه بعد تعاقده مع مهاجم فياريال الإسباني كارل توكو إيكامبي.
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