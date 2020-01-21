شكرا لقرائتكم خبر عن «أودريوزولا» قد يرحل عن ريـال مدريد في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح من المحتمل رحيل الظهير الأيمن لريـال مدريد ألفارو أودريوزولا عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل اهتمام عدد من الأندية الكبرى بخدماته.

وحسب راديو «كوبي» الإسباني، فإن اللاعب قد يخرج على سبيل الإعارة خلال الشهر الجاري للبحث عن المشاركة بشكل أكبر، إذ لم يلعب هذا الموسم سوى 4 مباريات في الدوري الإسباني ومباراة واحدة في دوري الأبطال.

وأكد الراديو الإسباني اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على اللاعب الباسكي، وعلى رأسها أتليتيك بيلباو وإشبيلية، بالإضافة إلى بايرن ميونخ الألماني.