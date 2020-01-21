شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يبدأ تدريباته التأهيلية بعد تعافيه من آثار جراحة «أكيلس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس التي خضع لها مؤخرًا في ألمانيا.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، ينفذ سعد سمير تدريبات تأهيلية في «الجيم»، وفقًا للبرنامج الموضوع له بعد عودته إلى القاهرة.
ويتابع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأمر مع اللاعب؛ من أجل الاطمئنان على سير البرنامج العلاجي والتأهيلي بشكل جيد، لحين انتهاء المرحلة الأولى من التأهيل، حيث يعود اللاعب إلى ألمانيا بعد أربعة أسابيع؛ للخضوع لفحوصات طبية جديدة؛ للاطمئنان على حالته.
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